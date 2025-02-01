شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين يتعاون مع ابنه جونيور للمرة الرابعة فى مسلسل وتقابل حبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الشاب محمود ياسين جونيور فى مسلسل وتقابل حبيب، المقرر عرضه على شاشات المتحدة فى رمضان 2025، وهو العمل الذى يجمعه مع والده المؤلف عمرو محمود ياسين للمرة الرابعة.

ويعد التعاون بين عمرو محمود ياسين وابنه محمود ياسين جونيور الرابع لهما، حيث كان أول تعاون بينهما في مسلسل "نصيبى وقسمتك" والتعاون الثاني كان في مسلسل "اللى مالوش كبير"، أما ثالث تعاون فكان في حكاية "عيشها بفرحة" ضمن حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، ويجتمعان حالياً للمرة الرابعة في مسلسل "وتقابل حبيب".

مسلسل وتقابل حبيب من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، ندي موسى، إنجي كيوان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، منة عرفة، سلمي غريب، بتول الحداد، أحمد عبد الله، ندى أكرم، محمد الدسوقي، سارة خزبك، طارق محمد، ريم رأفت، دينا حسن، سمر عبد الوهاب.

ياسمين عبد العزيز تعود فى "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققا نجاحاً سوياً خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" فى رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين من أخرجهما مصطفى فكرى.

وتعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل ضرب نار الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.