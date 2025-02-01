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خالد النبوى بندوة تكريمه باليوم السابع: أهتم بالتفاصيل منذ كنت طالبا

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  • خالد النبوى بندوة تكريمه باليوم السابع: أهتم بالتفاصيل منذ كنت طالبا 1/20
  • خالد النبوى بندوة تكريمه باليوم السابع: أهتم بالتفاصيل منذ كنت طالبا 2/20
  • خالد النبوى بندوة تكريمه باليوم السابع: أهتم بالتفاصيل منذ كنت طالبا 3/20
  • خالد النبوى بندوة تكريمه باليوم السابع: أهتم بالتفاصيل منذ كنت طالبا 4/20
  • خالد النبوى بندوة تكريمه باليوم السابع: أهتم بالتفاصيل منذ كنت طالبا 5/20
  • خالد النبوى بندوة تكريمه باليوم السابع: أهتم بالتفاصيل منذ كنت طالبا 6/20
  • خالد النبوى بندوة تكريمه باليوم السابع: أهتم بالتفاصيل منذ كنت طالبا 7/20
  • خالد النبوى بندوة تكريمه باليوم السابع: أهتم بالتفاصيل منذ كنت طالبا 8/20
  • خالد النبوى بندوة تكريمه باليوم السابع: أهتم بالتفاصيل منذ كنت طالبا 9/20
  • خالد النبوى بندوة تكريمه باليوم السابع: أهتم بالتفاصيل منذ كنت طالبا 10/20
  • خالد النبوى بندوة تكريمه باليوم السابع: أهتم بالتفاصيل منذ كنت طالبا 11/20
  • خالد النبوى بندوة تكريمه باليوم السابع: أهتم بالتفاصيل منذ كنت طالبا 12/20
  • خالد النبوى بندوة تكريمه باليوم السابع: أهتم بالتفاصيل منذ كنت طالبا 13/20
  • خالد النبوى بندوة تكريمه باليوم السابع: أهتم بالتفاصيل منذ كنت طالبا 14/20
  • خالد النبوى بندوة تكريمه باليوم السابع: أهتم بالتفاصيل منذ كنت طالبا 15/20
  • خالد النبوى بندوة تكريمه باليوم السابع: أهتم بالتفاصيل منذ كنت طالبا 16/20
  • خالد النبوى بندوة تكريمه باليوم السابع: أهتم بالتفاصيل منذ كنت طالبا 17/20
  • خالد النبوى بندوة تكريمه باليوم السابع: أهتم بالتفاصيل منذ كنت طالبا 18/20
  • خالد النبوى بندوة تكريمه باليوم السابع: أهتم بالتفاصيل منذ كنت طالبا 19/20
  • خالد النبوى بندوة تكريمه باليوم السابع: أهتم بالتفاصيل منذ كنت طالبا 20/20

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القاهرة - سامية سيد - كتبت شيماء منصور - تصوير كريم عبد العزيز - دينا رومية

السبت، 01 فبراير 2025 06:00 ص

قال النجم خالد النبوي خلال ندوة تكريمه بتليفزيون الخليج 365: علاقة يوسف شاهين بالممثل كانت عظيمة، فهو دائما يساعد ممثليه، ويسعى ألا يكون الممثل شبهه أبداً، إلا إذا كان ذلك الممثل فارغ وليس لديه ما يقدمه.

وعن بدايته القوية وكيف تحرر منها كشف خالد النبوى قائلاً: اعتبرت أن فيلم المهاجر وفيلم المصير هم آخر الأفلام فتحررت، واعتبرت أن مسرحية الخنزير التى قدمتها على مسرح السلام هى آخر المسرحيات فتحررت أيضاً.

وأكد النبوى أنه دائما كان يهتم بتفاصيل الأدوار ويبحث عنها منذ أن كان طالب بالمعهد واكتشف أن أعظم شيء أن تكتشف أنت بنفسك، وتابع بالرغم من أنني تعلمت من أساتذة كبار وفنانين كبار إلا أن الاكتشاف سيظل أعظم شيء للممثل.

وكان قد تم تكريم النجم خالد النبوي مؤخرا بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وقال النبوي خلال ندوة تكريمه: معرفتي بيوسف شاهين بدأت في آخر سنة لي في المعهد، من خلال مسرحية كنت أقدمها في المعهد، وطلبني للمشاركة في فيلمه القصير "القاهرة منورة بأهلها"، وحين طلبني لتقديم فيلم "المهاجر" كنت قد مضيت عقود فيلمين أحدهما مع إيناس الدغيدي، لكنها بمجرد أن علمت، مزقت العقود وقالت لي عملك مع يوسف شاهين سيفيدك أكثر من العمل معي.

وتابع "النبوي" يوسف شاهين كان ينحت في شغله وكأنه أرابيسك، يهتم بالتفاصيل مثل الفنان التشكيلي، ويهتم بخروج انطباعات مختلفة من كافة حواس الممثل، عكس مدرسة أبو سيف وسكوت التي تحمل القصة فيه نفسها، وسيكون الممثل جزء منها، وبالتالي يعطي لك مساحة أكبر، وعلى الممثل أن يتنقل بين تلك المدارس، لكني أميل إلى مدرسة يوسف شاهين، واستمتعت بها كثيرا.

واستطرد: "التمثيل لا يختلف من المسرح والسينما، لكن في المسرح يتحول الجمهور إلى المخرج، لأن في المسرح تشعر بإيقاع المتفرج، وبالتالي لا تتمتع بالحرية، وفي هذا اللحظة يتحول الأداء أكثر حتى من توجيه أي مخرج".

الفنان خالد النبوى فى ندوته باليوم السابع
الفنان خالد النبوى فى ندوته باليوم السابع

 

الفنان خالد النبوى
الفنان خالد النبوى

 

تكريم خالد النبوى
تكريم خالد النبوى

 

خالد النبوى 1
خالد النبوى 1

 

خالد النبوى أثناء اجابته على سؤال الصحفيين باليوم السابع
خالد النبوى أثناء اجابته على سؤال الصحفيين باليوم السابع

 

خالد النبوى خلال حديثه
خالد النبوى خلال حديثه

 

خالد النبوى فى الخليج 365
خالد النبوى فى الخليج 365

 

خالد النبوى فى صورة أخرى من الندوة
خالد النبوى فى صورة أخرى من الندوة

 

خالد النبوى فى صورة من الندوة
خالد النبوى فى صورة من الندوة

 

خالد النبوى فى مقر الخليج 365
خالد النبوى فى مقر الخليج 365

 

خالد النبوى فى ندوته باليوم السابع
خالد النبوى فى ندوته باليوم السابع

 

خالد النبوى مع علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365
خالد النبوى مع علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365

 

خالد النبوى وصورة أخرى من ندوته باليوم السابع
خالد النبوى وصورة أخرى من ندوته باليوم السابع

 

خالد النبوى يستمع لأسئلة محررى الخليج 365
خالد النبوى يستمع لأسئلة محررى الخليج 365

 

خالد النبوى
خالد النبوى

 

صورة أخرى للفنان خالد النبوى
صورة أخرى للفنان خالد النبوى

 

صورة من ندوة الفنان خالد النبوى
صورة من ندوة الفنان خالد النبوى

 

علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365
علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365

 

ندوة الفنان خالد النبوى
ندوة الفنان خالد النبوى

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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