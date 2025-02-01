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خالد النبوى: رفضت تكرار شخصية على الحلوانى فى الديلر

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  • خالد النبوى: رفضت تكرار شخصية على الحلوانى فى الديلر 1/20
  • خالد النبوى: رفضت تكرار شخصية على الحلوانى فى الديلر 2/20
  • خالد النبوى: رفضت تكرار شخصية على الحلوانى فى الديلر 3/20
  • خالد النبوى: رفضت تكرار شخصية على الحلوانى فى الديلر 4/20
  • خالد النبوى: رفضت تكرار شخصية على الحلوانى فى الديلر 5/20
  • خالد النبوى: رفضت تكرار شخصية على الحلوانى فى الديلر 6/20
  • خالد النبوى: رفضت تكرار شخصية على الحلوانى فى الديلر 7/20
  • خالد النبوى: رفضت تكرار شخصية على الحلوانى فى الديلر 8/20
  • خالد النبوى: رفضت تكرار شخصية على الحلوانى فى الديلر 9/20
  • خالد النبوى: رفضت تكرار شخصية على الحلوانى فى الديلر 10/20
  • خالد النبوى: رفضت تكرار شخصية على الحلوانى فى الديلر 11/20
  • خالد النبوى: رفضت تكرار شخصية على الحلوانى فى الديلر 12/20
  • خالد النبوى: رفضت تكرار شخصية على الحلوانى فى الديلر 13/20
  • خالد النبوى: رفضت تكرار شخصية على الحلوانى فى الديلر 14/20
  • خالد النبوى: رفضت تكرار شخصية على الحلوانى فى الديلر 15/20
  • خالد النبوى: رفضت تكرار شخصية على الحلوانى فى الديلر 16/20
  • خالد النبوى: رفضت تكرار شخصية على الحلوانى فى الديلر 17/20
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القاهرة - سامية سيد - كتبت شيماء منصور- تصوير كريم عبد العزيز ودينا رومية

السبت، 01 فبراير 2025 03:00 ص

أكد النجم خالد النبوى خلال ندوة تكريمه بتليفزيون الخليج 365 أنه دائماً يقصد التنوع فى أدواره، وقال: أتمنى دائما أن يعرض على الشخصيات المختلفة، لأنى مدرك أن الفنان الوحيد الذى يعرف ما الذى قدم وما عليه أن يقدم، والجمهور وهو يشاهد الشخصية يكون تركيزه على الشخصية فقط وليس على الفنان الذى يؤديها، أما الفنان يعرف إذا وضع شخصية بجانب شخصية هل يشبهوا بعضهم البعض أم لا، وأنا دائما أسعى أن تصبح شخصياتي نجوم.

وتابع النبوى: بعد تقديمي شخصية علي الحلواني في فيلم الديلر، عرض علي كثيراً أن أكرر نفس الشخصية، ولكن رفضت لأن بذلك لم يكن لعلي الحلواني خصوصية، وأصبح خالد النبوي هو الموجود وهذا ما لا أسعى إليه.

وكان قد تم تكريم النجم خالد النبوى مؤخرا بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وقال النبوي خلال ندوة تكريمه : معرفتي بيوسف شاهين بدأت في آخر سنة لي في المعهد، من خلال مسرحية كنت أقدمها في المعهد، وطالبني للمشاركة في فيلمه القصير "القاهرة منورة بأهلها"، وحين طلبني لتقديم فيلم "المهاجر" كنت قد مضيت عقود فيلمين أحدهما مع إيناس الدغيدي، لكنها بمجرد أن علمت، مزقت العقود وقالت لي عملك مع يوسف شاهين سيفيدك أكثر من العمل معي.

وتابع "النبوي" يوسف شاهين كان ينحت في شغله وكأنه أرابيسك، يهتم بالتفاصيل مثل الفنان التشكيلي، ويهتم بخروج انطباعات مختلفة من كافة حواس الممثل، عكس مدرسة أبو سيف وسكوت التي تحمل القصة فيه نفسها، وسيكون الممثل جزء منها، وبالتالي يعطي لك مساحة أكبر، وعلى الممثل أن يتنقل بين تلك المدارس، لكني أميل إلى مدرسة يوسف شاهين، واستمتعت بها كثيرا.

واستطرد: "التمثيل لا يختلف من المسرح والسينما، لكن في المسرح يتحول الجمهور إلى المخرج، لأن في المسرح تشعر بإيقاع المتفرج، وبالتالي لا تتمتع بالحرية، وفي هذا اللحظة يتحول الأداء أكثر حتى من توجيه أي مخرج".

خالد النبوى يستمع لأسئلة محررى الخليج 365
خالد النبوى يستمع لأسئلة محررى الخليج 365

 

خالد النبوى
خالد النبوى

 

صورة أخرى للفنان خالد النبوى
صورة أخرى للفنان خالد النبوى

 

صورة من ندوة الفنان خالد النبوى
صورة من ندوة الفنان خالد النبوى

 

علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365
علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365

 

ندوة الفنان خالد النبوى
ندوة الفنان خالد النبوى

 

الفنان خالد النبوى فى ندوته باليوم السابع
الفنان خالد النبوى فى ندوته باليوم السابع

 

الفنان خالد النبوى
الفنان خالد النبوى

 

تكريم خالد النبوى
تكريم خالد النبوى

 

خالد النبوى 1
خالد النبوى 1

 

خالد النبوى أثناء اجابته على سؤال الصحفيين باليوم السابع
خالد النبوى أثناء اجابته على سؤال الصحفيين باليوم السابع

 

خالد النبوى خلال حديثه
خالد النبوى خلال حديثه

 

خالد النبوى فى الخليج 365
خالد النبوى فى الخليج 365

 

خالد النبوى فى صورة أخرى من الندوة
خالد النبوى فى صورة أخرى من الندوة

 

خالد النبوى فى صورة من الندوة
خالد النبوى فى صورة من الندوة

 

خالد النبوى فى مقر الخليج 365
خالد النبوى فى مقر الخليج 365

 

خالد النبوى فى ندوته باليوم السابع
خالد النبوى فى ندوته باليوم السابع

 

خالد النبوى مع علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365
خالد النبوى مع علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365

 

خالد النبوى وصورة أخرى من ندوته باليوم السابع
خالد النبوى وصورة أخرى من ندوته باليوم السابع

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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