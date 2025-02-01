شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة ناصر تشارك بظهور خاص فى مسلسل الشرنقة على watch it رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الفنانة التونسية فاطمة ناصر بظهور خاض خلال حلقات مسلسل الشرنقة للنجم أحمد داود، والذى يتواصل تصويره حالياً للعرض فى شهر رمضان المقبل حصرياً على منصة watch it، حيث صورت فاطمة عددا من مشاهدها خلال الأسبوعين الماضيين.



فاطمة ناصر من مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وبطولة أحمد دواد، اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، ياسر عزت، أيمن الشيوى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق، ويجسد دواد دور محاسب في العمل.

تدور أحداث مسلسل "الشرنقة" حول شخصية "حازم إبراهيم"، محاسب عبقري يعمل في إحدى الشركات الكبرى، يكتشف "حازم" أسرارًا تتعلق بأعمال غير قانونية داخل الشركة، مما يجعله يواجه صراعًا داخليًا بين مبادئه وواقعه، ويضطر إلى اتخاذ قرار مصيري يغير مجرى حياته، ويخوض رحلة مليئة بالتحديات والغرائب في سبيل اكتشاف الذات والبقاء.

يذكر أن الفنانة فاطمة ناصر شاركت مؤخراً بفيلم برزخ في فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية الـ 35، حيث خاضت بالفيلم أولى تجاربها الإنتاجية وكذلك شاركت في بطولته، والفيلم من إخراج قيس الماجري وتدور أحداثه حول صراعا عائلياً بين رشيد ومختار، والذي يبدأ في طفولتهما عندما كان مختار يسيطر على ممتلكات رشيد، وتتحول هذه العداوة الأرضية إلى صراع كوني بعد سقوط جسم غريب من الفضاء على شكل نيزك.