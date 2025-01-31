شكرا لقرائتكم خبر عن حاول ضربى بالقلم.. علاء زينهم يكشف سر القطيعة مع سيد زيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان القدير علاء زينهم حدوث خلاف بينه وبين الفنان الراحل سيد زيان أثناء العمل سويا في مسرحية العسكري الأخضر.

وقال علاء زينهم خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن الفنان سيد زيان حاول ضربه على وجهه على سبيل المزاح ولكنه تصدى له ووبخه، وهو الأمر الذي يرفضه تماما.

وأوضح علاء خلال اللقاء أنه يشعر بأنه قريب من الصوفية في حين أنه لا يعلم شيئا عن الصوفية، فهو زاهد في الحياة وليس لديه أي أحلام أو تطلعات.

وأكد علاء أنه لم يعتمد على الفن فقط كمصدر رزق فقط، حيث كان يعمل في الحسابات في إحدى شركات التأمين وخرج على المعاش، واشتغل بعد ذلك سائق تاكسي لأنه يعلم جيدا أن الفن غدار وليس له رزق ثابت.

يذاع برنامج بالخط العريض على شاشة تليفزيون الحياة، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب، الجمعة الثامنة والنصف مساء.