شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم فريد من معرض الكتاب: ثورة الذكاء الاصطناعى مفيدة وهتختصر الكثير فى الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدارت الكاتبة الصحفية والناقدة علا الشافعى، رئيس تحرير الخليج 365، ندوة "السينما والتنبؤ بالمستقبل"، المقامة حاليا ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ56، بحضور كل من المخرج أكرم فريد ودكتور نادر الرفاعى ودكتور ثناء هاشم.

وقالت ثناء هاشم، فى كلمتها: "السينما عمل فكرى قبل ما تكون مرتبطة بالتكنولوجيات وصانع السيناريو يجب أن يكون لديه رؤية عن الواقع، ولما ظهرت أفلام الخيال العلمي بدأ بمخاوف من العلم والاستشراق به شقين خوف من المستقبل وخوف من ماكينة العلم، وتحولت أفلام الخيال العلمي كنوع من أفلام الرعب وطول مافى ألغاز فى الكون هتفضل السينما تقفز للمستقبل ليس من باب الفضول وحسب بل من باب الرعب".

وتابعت فى حديثها: "أصبح الموزع الذى يدفع الأموال يطلب نوعية معينة من الأفلام ويجب أن نفصل بين الممول والمنتج الفنى والشغل يكون باحترافية وآلية منضبطة ولدينا كل عام عشرات الموهبين يتخرجون من المعهد أين يذهبون لا نعلم يجب تبنى هؤلاء الموهبين، ولا بد من إرادة للنهوض نستدل على حضارات الأمم من فنونها".

وقال المخرج أكرم فريد: "ثورة الذكاء الاصطناعي مفيدة جدا وغير متخوف منها وهتختصر الكثير فى العملية الإنتاجية وبتفتح سكك فى الجوانب الإبداعية، والذكاء الاصطناعي هيأثر على جماليات الصورة فى العموم وكل هذا لما يتحسن هينعكس على جودة الفيلم والايرادات".

وأضاف أكرم فريد، فى كلامه: "فيلم أوقات فراغ حقق نجاحا كبيرا واترفع من السينمات بسبب نتيجة مؤامرات، ويوجد فيلم ثانى تجارى نزل مكانه، كل ده تحكم فى السوق، وآخر 10 سنوات فى السينما إنتاج أفلام معمولة متنزلش فى مصر وسؤال هيحقق كام فى السعودية والخليج ممكن فى مصر يجيب مليون ونصف يحقق فى السعودية أكثر من 200 مليون وأفلام هزيلة جدا وهما سنة أولى سينما".

وشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب، في يومه الثامن، إقبالاً كبيرا من الزوار من مختلف الأعمار والفئات، لاقتناء الكتب أو القيام بجولة تفقدية لمشاهدة أروقة وجناحات المعرض بدورته ال 56، بمركز المعارض بالتجمع الخامس.

الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولى للكتاب تأتى برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار: "اقرأ.. فى البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليه "سلطنة عُمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصرى، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.