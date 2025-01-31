شكرا لقرائتكم خبر عن عزوز عادل بمعرض الكتاب: غيران إنى مروحتش رفح ولا لتهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان عزوز عادل إن الفن هو أداة كبيرة جدا خاصة بالوعي والقضية الفلسطينية لأن الثقافة الفنية لا تختلف عن التعليم أو العلم، فهى إدارة هامة لتوصيل المشاعر للمواطن، وذلك خلال ندوة "الفن والإبداع وبناء الوعي" المقامة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنجمة حنان مطاوع، والفنان أيمن الشيوي.

وعن تواجد المصريين عند معبر رفح لدعم القضية الفلسطينية، قال: "غيران اني مش موجود هناك، ومتابع من الصبح وعندي مشاعر إن لازم كلنا نروح نقول لا للتهجير واحنا كلنا حاسين بالقضية ومعاناة الفلسطينيين وده تعبير عن دعم مصر والمصريين ليهم".

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

وتحل سلطنة عمان "ضيف شرف" الدورة السادسة والخمسين من المعرض، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض العالم الراحل أحمد مستجير شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.