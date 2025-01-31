شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الشيوي بمعرض الكتاب: المسرح هو الأكثر تداولا للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الفنان أيمن الشيوي عن دور المسرح المصري في دعم القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن المسرح المصري هو الأكثر غزارة من حيث الإنتاج، والأكثر تداولا في تلك العروض هي القضية الفلسطينية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما لفت إلى أنه أثناء تقديم مسرحية "مش روميو وجولييت" على المسرح القومي، على الرغم من أنه العرض رقم 108، إلا أن الجمهور يتفاعلون بشكل كبير مع الفنان ميدو عادل عند خروجه مرتديا الشال الفلسطيني ويهتز المسرح بأصوات الجمهور، وذلك خلال ندوة "الفن والإبداع ومعركة الوعي" المقامة حاليا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنجمة حنان مطاوع، والفنان عزوز عادل.

وتابع أن الجمهور لديه دعم وتعاطف قوي للقضية الفلسطينية وأن المسرح هو الأكثر تداولا للقضية الفلسطينية، ودائما ما يهتم بها وبتداولها، لافتا إلى أن "الأمن القومي المصري ليس فقط في الحدود إنما أيضا في الداخل، وعارفين إن اللي بيحصل في غزة مرتبط بينا واحنا مرتبطين بيه، لأن الأمن القومي المصري يبدأ من كل الدول العربية، نحن في قضية واحدة لازم نتكاتف جميعا".

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

وتحل سلطنة عمان "ضيف شرف" الدورة السادسة والخمسين من المعرض، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض العالم الراحل أحمد مستجير شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.