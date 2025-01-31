شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع بمعرض الكتاب: الفن ضرورى فى قضايا الوعى ونرفض تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة حنان مطاوع عن سعادتها البالغة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب وإقبال الجمهور على الثقافة والقراءة، لافتة إلى الفن يعتبر مرآة للمجتمع، وأن الفن والإبداع مهمان بكافة أشكالهما في معركة وعي وثقافة الإنسان.

وتابعت خلال ندوة "الفن والإبداع ومعركة الوعي" المقامة حاليا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والفنان أيمن الشيوي، والفنان عزوز عادل، أنه من الضروري دعم القضية الفلسطينية دائما وأن شعوبنا دائما تكون رافضة للتجهير.

كما ذكرت حنان مطاوع أنه في وقت الأزمات يجب أن يكون للفن دور أهم من التسلية، لأننا نحمي الوعي والأفكار والمشاعر، والأعمال الفنية تساعد الناس يكون لديها وعي أكثر، مشيرة إلى أن توجهات الدولة في الفترة الأخيرة، ساعدت في ذلك وجهات الناجين يتجهون ويتطرقون إلى قضايا وعي كانت بعيدة عنا، كما يجب أن يكون هناك رؤى أكبر خلال الفترة المقبلة لنستطيع من خلالها مواجهة مشاكلنا بشكل أكبر لأن المتفرج المصري ذواق، والمشاهد المصري لديه بوصلة داخلية يذهب إلى الموضوع الحقيقي.



حنان مطاوع

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

وتحل سلطنة عمان "ضيف شرف" الدورة السادسة والخمسين من المعرض، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض العالم الراحل أحمد مستجير شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.