شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أغنية سؤالك عليا لـ محمد رحيم.. إهداءً لروحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المنتج ريتشارد الحاج طرح أغنية تحت عنوان "سؤالك عليا" للملحن والمطرب الراحل محمد رحيم، التى كان قد انتهى من تسجيلها بصوته منذ فترة طويلة ولم تخرج للنور، وهي من ألحان محمد رحيم، كلمات برهوم ثابت، تطرح عبر كافة المنصات الرقمية الإلكترونية إهداءً لروحه.

من جانبه قال ريتشارد الحاج: "وقعت عقد مع الراحل محمد رحيم قبل 17 سنة تقريبًا، في 2008، لتنفيذ ألبوم كامل، وبعدها حدثت بعض المشاكل بسبب توقيت تسليم الأغاني والانتهاء منها، رغم حصوله على مستحقاته كاملة".

وأضاف: "رحيم شخصية لطيفة وهادئة رحمه الله، كان بينا حب رغم المشاكل، وفي 2010 بعد ضغط، انتهى من تسجيل أكثر من أغنية، من بينها أغنية سؤالك عليا، التي نطرحها حاليًا لتكون ذكرى جميلة بصوته وأتمنى أن تلقى إعجاب الناس، وكنت مؤمن به كمطرب في هذا التوقيت وتحمست له جدًا، خاصة بعد نجاح أغنيته عارفة، وأنتجت له أكثر من 10 أغانٍ".

وتابع: "الملحن المطرب يقع في أزمة كبيرة، ورحيم كان عليه أن يختار ما بينهما، وكان في حيرة كبيرة، ما بين شغله ونجاحاته كملحن، وموهبته كمطرب، وفي نفس التوقيت أنتجت له أغنية أجمل ما شافت عيني ضمن ألبوم Nova Arabia".