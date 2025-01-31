شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى من معرض الكتاب: عاطف الطيب ووحيد حامد لديهما رؤية استشرافية فى أعمالهما والان مع تفاصيل الخبر

بدأت ندوة "السينما والتنبؤ بالمستقبل"، المقامة حاليا ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 56، وتدير الندوة الكاتبة الصحفية والناقدة علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، بحضور كل من المخرج أكرم فريد ودكتور نادر الرفاعى ودكتور ثناء هاشم.

وأعربت الكاتبة الصحفية علا الشافعى بتواجدها فى معرض الكتاب وسط أصدقائها وأساتذة من معهد السينما.

وقالت فى بداية الندوة: "الاسم السينما، والتنبؤ بالمستقبل مصطلع بسيط وسهل ولكن يحتمل الكثير من النقاشات فى السينما المصرية، الكثير من الأسماء المميزة عندهم الرؤية الاستشرافية مثل عاطف الطيب ووحيد حامد ويوسف شاهين وعندهم مقدرة على قراءة معطيات الواقع الاجتماعى، ويملكون قدرا من البصيرة والمستقبل".





وشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب، في يومه الثامن، إقبالاً كبيرا من الزوار من مختلف الأعمار والفئات، لاقتناء الكتب أو القيام بجولة تفقدية لمشاهدة أروقة وجناحات المعرض بدورته الـ56، بمركز المعارض بالتجمع الخامس.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولى للكتاب تأتى برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار: "اقرأ.. فى البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليه "سلطنة عُمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصرى، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.