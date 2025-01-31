شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى من أمام معبر رفح: كلنا مع الرئيس السيسى فى دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد العوضى إن دعم الشعب الفلسطينى ورفض مخططات التهجير واجب علينا، مشددا على أن احتشاد المصريين أمام معبر رفح اليوم للتأكيد على رفض التهجير.

وأضاف خلال تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح: "أبناء الشعب المصرى احتشدوا اليوم من كل المحافظات ورفعوا شعار "لا للتهجير".. ونوجه رسالة دعم للرئيس عبد الفتاح السيسي فى موقفه من القضية الفلسطينية".

وشهد معبر رفح، اليوم الجمعة، وقفة شعبية حاشدة، حيث تجمع مواطنون من مختلف الفئات، ومن مختلف محافظات الجمهورية، معبرين عن الموقف الشعبى الرافض لأى محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدين على دعمهم الثابت للقضية الفلسطينية.

ورفع المصريون المحتشدون أمام معبر رفح لافتات كتب عليها "تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. لا للتهجير"، كما رفعت الوفود الشعبية أعلام مصر وأعلام فلسطين، كما ضمت الوفود السياسية والشعبية عددا كبيرا من نواب مجلسى النواب والشيوخ، كما تضمنت أعدادا كبيرة من المواطنين، الرافضين بقوة لدعوات التهجير للشعب الفلسطينى ، مؤكدين دعمهم لموقف القيادة السياسية.