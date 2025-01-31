شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوستر أحمد خالد صالح فى مسلسل قلبي ومفتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة واتش ات بوستر النجم أحمد خالد صالح فى مسلسل قلبي ومفتاحه المقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل، والذى يحمل عددا من المفاجآت.



أحمد خالد صالح

مسلسل قلبي ومفتاحه من تأليف تامر محسن، مها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر، وبطولة آسر ياسين، مي عز الدين، محمد دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما ابراهيم، عايدة رياض وعدد آخر من الفنانين، ومدير التصويرهيثم حسنى، كاميرا مان كريم خضير، مهندس الصوت محمد حسن، المنتج الفني أحمد على الشهبه، ستايليست ايناس عبد الله.

يشار إلى أن آخر أعمال المخرج تامر محسن مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.