شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هشام عبية يروى موقفا مع المخرج ماندو العدل بفيلم "بنات الباشا" والان مع تفاصيل الخبر

روى السيناريست محمد هشام عبية، موقفا مع المخرج ماندو العدل فى فيلم "بنات الباشا"، خلال ندوة "السرد بين الكتابة والشاشة"، المقامة حاليا ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ56.

وقال محمد هشام عبية: "الفيلم انتهى تصويره من شهر ونصف وفى مراحل المكساج وممكن عرضه آخر السنة، وفى تفاصيل كنت استغنيت عنها فى الفيلم كانت موجودة فى الرواية لقيت المخرج ماندو العدل بيقولى فين التفصيلة قريتها فى الرواية، قد إيه كان مهتم بكل حاجة والتفاصيل فى الرواية لمست المخرج جدا".

وتابع: "واستغنيت عن 4 شخصيات من أصل 10 بسبب الحبكة وفى البداية كنت بفكر إن الرواية تكون مسلسل من 10 حلقات ولما استطعنا تحويله لفيلم كان لازم نستغنى عن شخصيات بسبب وقت عرض الفيلم وهذا إحدى الضروريات فى تحويل الرواية إلى عمل سينمائى".

كما قالت الكاتبة نورا ناجى، صاحبة الرواية: "تجربة عظيمة جدا إن روايتى تتحول إلى فيلم، سعيدة جدا وواثقة فى موهبة محمد هشام عبية وأترك له كل شىء فى تخصصه ومنتظرة مشاهدة الفيلم فى السينما".

وحضر الندوة كل من السيناريست محمد هشام عبية والكاتبة نورا ناجى وتدير الندوة منى أبو النصر، وتحدث محمد هشام عبية عن تحويل رواية بنات الباشا للكاتبة نورا ناجى و التى تم إصدارها عام 2017 إلى فيلم سينمائى من إخراج ماندو العدل.

وشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى يومه الثامن، إقبالاً كبيرا من الزوار من مختلف الأعمار والفئات، لاقتناء الكتب أو القيام بجولة تفقدية لمشاهدة أروقة وجناحات المعرض بدورته الـ56، بمركز المعارض بالتجمع الخامس.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدُولى للكتاب تأتى برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار: "اقرأ.. فى البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليه "سلطنة عُمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصرى، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.