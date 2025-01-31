شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى من أمام معبر رفح: ندعم موقف الرئيس السيسى الرافض للتهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن هناك حشود كبيرة أمام معبر رفح وهذه الحشود الكبيرة رسالة من الشعب المصري وتعبر عن نبضه، متابعا: "الكل فى مصر يرفض التهجير القسرى للشعب الفلسطيني ونعم لحل الدولتين وآن الأوان للشعب الفلسطيني أن يأخذ الحق ونصل للسلام العادل".

وأضاف خلال تصريحات لقناة "اكسترا نيوز" من أمام معبر رفح: "نحن مع الدولة المصرية وندعم موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض للتهجير ونقف خلفه".

وشهد معبر رفح اليوم الجمعة، وقفة شعبية حاشدة، حيث تجمع مواطنون من مختلف الفئات، ومن مختلف محافظات الجمهورية، معبرين عن الموقف الشعبي الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدين على دعمهم الثابت للقضية الفلسطينية.

ورفع المصريون المحتشدون أمام معبر رفح لافتات كتب عليها "تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. لا للتهجير"، كما رفعت الوفود الشعبية أعلام مصر وأعلام فلسطين، كما ضمت الوفود السياسية والشعبية عددا كبيرا من نواب مجلسى النواب والشيوخ، كما تضمت أعدادا كبيرة من المواطنين، الرافضين بقوة لدعوات التهجير للشعب الفلسطينى، مؤكدين دعمهم للموقف القيادة السياسية.