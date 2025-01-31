شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هشام عبية: بيصعب عليا إنى أشوف رواية حلوة ولم أحولها إلى عمل درامى والان مع تفاصيل الخبر

بدأت ندوة "السرد بين الكتابة والشاشة"، المقامة حاليا ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ56، بحضور كل من السيناريست محمد هشام عبية والكاتبة نورا ناجى وتدير الندوة منى أبو النصر.

وتحدث محمد هشام عبية عن تحويل رواية بنات الباشا للكاتبة نورا ناجى والتى تم إصدارها عام 2017 إلى فيلم سينمائى من إخراج ماندو العدل.

وقال: "بحب اقراء روايات كثيرة وبيصعب عليا إنى أشوف كتاب أو رواية حلوة ولم تصل إلى عدد كبير من الجمهور لذلك بسعى لتحويلها إلى عمل درامى، ومن 2017 وجدت رواية بنات الباشا تصلح أن تصبح عملا سينمائيا وكانت رحلة بحث طويلة من أجل أن نجد منتجا متحمسا لتحويل الرواية، وتحمس المخرج ماندو العدل للعمل لأنه من محبى الأدب".

وتابع: "بنات الباشا رواية أدبية جيدة واستشعرت إن الرواية أستطيع تحويلها إلى عمل سينمائى لأن الشخصيات مكتوبة بشكل محكم وقوى وأستطيع أن أضيف وأطور عليها".

ومن جانبها قالت الكاتبة نورا ناجى صاحبة رواية بنات الباشا: "تحمست جدا وانبسطت لما كلمنى محمد هشام عبية وتحدث معى عن تحويل الرواية".



محمد عبية

وشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب، في يومه الثامن، إقبالاً كبيرا من الزوار من مختلف الأعمار والفئات، لاقتناء الكتب أو القيام بجولة تفقدية لمشاهدة أروقة وجناحات المعرض بدورته الـ56، بمركز المعارض بالتجمع الخامس.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولى للكتاب تأتى برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار: "اقرأ.. فى البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليه "سلطنة عُمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصرى، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.