شكرا لقرائتكم خبر عن دياب بلوك جديد فى بوستر مسلسل قلبي ومفتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة واتشيت لبوستر النجم دياب فى مسلسل قلبي ومفتاحه المقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل، والذى يحمل عدد من المفاجآت.

مسلسل قلبي ومفتاحه من تأليف تامر محسن، مها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر، وبطولة آسر ياسين، مي عز الدين، محمد دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما ابراهيم، عايدة رياض وعدد آخر من الفنانين، ومدير التصويرهيثم حسنى، كاميرا مان كريم خضير، مهندس الصوت محمد حسن، المنتج الفني أحمد على الشهبه، ستايليست ايناس عبد الله.



دياب

ويشارك النجم دياب فى مسلسل ظلم المصطبة كضيف شرف في أحداث المسلسل، الذى يقدم بطولته كل من ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحى عبد الوهاب، ويعرض في رمضان المقبل، من إنتاج المتحدة للإنتاج الفني والسينمائى، حيث يتكون المسلسل من 15 حلقة ويعرض في النصف الأول من شهر رمضان المعظم، ويقدم دياب ما شخصية محورية في أحداث العمل الذى تدور أحداثه في اطار من التشويق والإثارة.