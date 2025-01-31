شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوستر آسر ياسين فى مسلسل قلبي ومفتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة واتش ات لبوستر النجم آسر ياسين، فى مسلسل قلبي ومفتاحه المقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل.



اسر ياسين

مسلسل قلبي ومفتاحه من تأليف تامر محسن، مها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر، وبطولة آسر ياسين، مي عز الدين، محمد دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما ابراهيم، عايدة رياض وعدد آخر من الفنانين، ومدير التصويرهيثم حسنى، كاميرا مان كريم خضير، مهندس الصوت محمد حسن، المنتج الفني أحمد على الشهبه، ستايليست ايناس عبد الله.

وكان آخر مشاركة درامية للنجم آسر ياسين في الدراما الرمضانية، بمسلسل بدون سابق انذار، بمشاركة النجمة عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كل من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش