شكرا لقرائتكم خبر عن لو بقيت ليا لوحدى حياتك هتكون مختلفة.. نيكول سابا تشوق الجمهور لـ وتقابل حبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة Watch it الرقمية برومو دعائى للنجمة نيكول سابا من مشاركتها فى مسلسل وتقابل حبيب، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة فى رمضان 2025، وكتبت المنصة عبر صفحتها على "فيس بوك": "لو بقيت ليا لوحدى.. حياتك كلها هتكون مختلفة، النجمة نيكول سابا فى مسلسل وتقابل حبيب فى رمضان 2025".

وتقدم ياسمين عبد العزيز فى مسلسل وتقابل حبيب الدراما الرومانسية الاجتماعية التى لا تخلو من الصراعات والتشويق، حيث قررت تغيير جلدها هذا العام بعدما قدمت عدد من الأعمال الشعبية التى حققت بها نجاحاً وانتشاراً كبيراً وظهر ذلك فى آخر اعمالها "صرب نار" فى رمضان 2023، و"اللى مالوش كبير" عام 2021.

وتتعاون النجمة نيكول سابا مع النجمة ياسمين عبد العزيز، بعد فترة غياب، حيث كان اللقاء الأول بينهما منذ 18 عاما أثناء مشاركتهما في فيلم تمن دستة أشرار، والذى شاركهما في بطولته كل من محمد رجب وخالد صالح.

مسلسل وتقابل حبيب من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، إنجي كيوان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، بتول الحداد، أحمد عبد الله، ندى أكرم، محمد الدسوقي، سارة خزبك، طارق محمد، ريم رأفت، دينا حسن، سمر عبد الوهاب.

يذكر أن النجمة اللبنانية نيكول سابا، طرحت مؤخراً أغنية "الكت كاتى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب.

وكانت قد أطلقت النجمة نيكول سابا أيضاً، أغنية بعنوان "خِلصت خلاص" وتعاونت خلالها مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.