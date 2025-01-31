من توقيع Ludovic de Saint Sernin.. كايلي جينر تتألق بفستان كاشف في باريس

ميرنا وليد - بيروت - سحرت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر أنظار الجمهور، في آخر إطلالة لها من عرض أزياء Jean Paul Gaultier في باريس، ووثقت مجموعة من اللحظات نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت مرتدية فستان باللون البرونزي ضيق مكشوف الصدر من دون أكمام إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها، وربطت شعرها على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً هادئاً لوجهها.



الفستان الذي إرتدته كايلي هو من توقيع المصمم العالمي Ludovic de Saint Sernin.

وكانت رفضت كايلي جينر، إستعراض علاقتها الرومانسية مع الممثل الأميركي تيموثي شالاميت، على الهواء مباشرة، رغم المبلغ الخيالي الذي عرض عليها.

وكشف موقع "دايلي ميل" أن كايلي لا تخطط لاستعراض علاقتها عبر التلفزيون، رغم المبلغ الخيالي الذي دفعته لها إحدى المنصات، والذي يقدر بـ100 مليون دولار.

وكشف مصدر لمجلة "بيبول"، أن كايلي تحرص على حماية علاقتها بتيموثي، كما أنها تتجنب عمدًا ذكره أمام عدسات الكاميرا، رغم مرور عام تقريبًا على ارتباطهما.

وأضاف المصدر: "الأمور رائعة مع تيموثي.. كايلي سعيدة. وكلاهما مشغولان، لكنهما يخصصان وقتًا لرؤية بعضهما".