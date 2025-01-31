شكرا لقرائتكم خبر عن صراعات وتهديدات خالد سليم فى برومو مسلسل وتقابل حبيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

طرحت المتحدة للخدمات الإعلامية برومو دعائى خاص بالفنان خالد سليم من مسلسل وتقابل حبيب، الذى يتواصل تصويره للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، وظهر خالد سليم بدور رجل أعمال يعيش صراعات مع أحد الأشخاص ويقول: "يا ريت ماتخلصش طاقتك كلها فى إنك أنت تعاندنا وتحاربنا، يعنى من الآخر كدة لازم تبقى ماشي على النظام بتاعنا".

مسلسل وتقابل حبيب من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، إنجي كيوان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، بتول الحداد، أحمد عبد الله، ندى أكرم، محمد الدسوقي، سارة خزبك، طارق محمد، ريم رأفت، دينا حسن، سمر عبد الوهاب.

وتقدم ياسمين عبد العزيز فى مسلسل وتقابل حبيب الدراما الرومانسية الاجتماعية التى لا تخلو من الصراعات والتشويق، حيث قررت تغيير جلدها هذا العام بعدما قدمت عدد من الأعمال الشعبية التى حققت بها نجاحاً وانتشاراً كبيراً وظهر ذلك فى آخر اعمالها "صرب نار" فى رمضان 2023، و"اللى مالوش كبير" عام 2021.

وكان آخرأعمال خالد سليم مسلسل "حكايات الماميز" معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، انتصار، هبة عبد الغنى، حجاج عبد العظيم، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز، أحمد حبشى، وعدد من الأطفال وتدور أحداث العمل في اطار اجتماعى لايت.