شكرا لقرائتكم خبر عن مش عايز حسابات ولا خطط.. هكذا يظهر كريم فهمى فى برومو وتقابل حبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة Watch it الرقمية برومو دعائى للنجم كريم فهمى من مشاركته فى مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة فى رمضان 2025، وكتبت المنصة عبر صفحتها على "فيس بوك": "طلبات بسيطة لكن إيه الحكاية وراها.. ده اللى هنعرفه قريب مع النجم كريم فهمى فى مسلسل وتقابل حبيب فى رمضان 2025".

وظهر كريم فهمي خلال البرومو الدعائى فى عدة مشاهد وقال خلاله: "عاوز أكون بنى آدم مش عايز حسابات ولا خطط ولا مبادئ بتتغير عشان خاطر المصلحة".

وتقدم ياسمين عبد العزيز فى مسلسل وتقابل حبيب الدراما الرومانسية الاجتماعية التى لا تخلو من الصراعات والتشويق، حيث قررت تغيير جلدها هذا العام بعدما قدمت عدد من الأعمال الشعبية التى حققت بها نجاحاً وانتشاراً كبيراً وظهر ذلك فى آخر اعمالها "صرب نار" فى رمضان 2023، و"اللى مالوش كبير" عام 2021.

مسلسل وتقابل حبيب من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، إنجي كيوان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، بتول الحداد، أحمد عبد الله، ندى أكرم، محمد الدسوقي، سارة خزبك، طارق محمد، ريم رأفت، دينا حسن، سمر عبد الوهاب.

ياسمين عبد العزيز تعود فى "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققا نجاحاً سوياً خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" فى رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين من أخرجهما مصطفى فكرى.

وتعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل ضرب نار الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.