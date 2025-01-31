شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار جديد للدكتورة هويدا مصطفى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

"الإعلام المعاصر والتنمية المستدامة" إصدار جديد للدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وعميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة السابق تطرحه دار العربي للنشر والتوزيع بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ56.

الكتاب يناقش ويتناول قضايا متعددة طرحتها الدكتورة هويدا مصطفى بعمق الفكرة وبساطة الكلمة لتضع أمام القارئ والمتخصص هذه القضايا، ومن تلك القضايا المسئولية الملقاة على عاتق وسائل الإعلام المختلفة، التقليدية منها والحديثة على السواء، من صحف ومحطات وقنوات تليفزيونية ومواقع إلكترونية.

بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعى، وغيرها من أشكال الإعلام الجديد بفنونه وأشكاله المختلفة، فكل هؤلاء عليهم دورًا هامًا فى نشر مفاهيم التنمية والمشاركة الفعالة فى عملية تحديث المجتمع، فهى تُعتبر عملية مشتركة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، حيث يقوم الإعلام بدور محورى فى مناقشة ومعالجة مختلف القضايا والمشكلات المجتمعية.



الاعلام المعاصر والتنمية المستدامة

كما أن وسائل الإعلام، وعبر سنوات طويلة، اهتمت بقضية التنمية وخصصت لمعالجتها مساحات واسعة ضمن صفحاتها وبرامجها وشبكاتها، وإذا كان مفهوم التنمية المستدامة يهتم بالبعد المادى وبعناصر البيئة ومواردها، فإن تنمية العنصر البشرى وتوعيته وحثه على المشاركة فى عمليات التحديث والتنمية، هى جوهر التنمية المستدامة.. فالإنسان هو غاية التنمية وأداتها فى الوقت نفسه، كل هذه قضايا يتناولها الكتاب ويناقش أبعادها المختلفة.

جدير بالذكر أن الدكتورة هويدا مصطفى هى إعلامية مصرية وهي أستاذة بكلية الإعلام جامعة القاهرة ووكيلة كلية الإعلام للدراسات العليا والبحوث فى "جامعة القاهرة" منذ سبتمبر 2018، وعضو اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية والصحفية ولجنة تطوير الأداء الإذاعي في "الهيئة الوطنية للإعلام" منذ 2017، وعضو لجنة الإعلام في "المجلس الأعلى للثقافة" منذ 2015، وعضو أمانة "المجلس الأعلى للجامعات" بقطاع الإعلام.

بدأت مسيرتها المهنية بالعمل معيدة بقسم الإذاعة بكلية الإعلام في جامعة القاهرة عام 1984، ثم أصبحت مدرساً مساعداً بالقسم ذاته في 1988، ومدرساً عام 1994 ثم أستاذاً مساعداً في 2000، وترقت إلى رتبة أستاذ في 2005، كما شغلت منصب مدير مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بكلية الإعلام في جامعة القاهرة في 2011، ورئيس قسم الإذاعة في الكلية ذاتها (2012-2014) وعميد المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق (2014-2017)، وحصلت على جائزة التفوق من المجلس الأعلى للثقافة في العلوم الاجتماعية لعام 2019.