ساندرا رزق تستعرض رشاقة جسمها بجامبسوت ضيق.. وسعر خيالي لحقيبة يدها من Chanel

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق متابعيها، بأحدث إطلالة لها، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص من دبي، ظهرت فيها مرتديةً جامبسوت اسود ضيق مفتوح عند البطن إستعرضت من خلاله رشاقة جمسها، و ربطت شعرها على شكل ذيل الحصان، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

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وحملت ساندرا بيدها حقيبة من دار أزياء Chanel، يصل سعرها إلى 13,815 يورو.

وكانت شاركت ساندرا رزق متابعيها، مجموعة من الصور من زيارتها إلى موناكو مع إبنتها نور، حيث قامتا بجولة فوق المدينة بالمروحية، وظهرت ساندرا بلوك صيفي رائع، إرتدت فيه فستاناً متوسط الطول، زاهي الألوان ومورداً من دون أكمام، من دار أزياء Dolce & Gabbana، يصل سعره إلى 4,180 دولار.