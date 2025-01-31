إلقاء القبض على فنّان معروف والتُّهمة خطيرة

ألقّت السّلطات الأمنيّة، في تونس، القبض على مغنّي راب، تونسي، شهير وأودعته السّجن بتهمة استهلاك وترويج الممنوعات.

وفي بيانها أوضحت الإدارة العامّة للحرس الوطنيّ، بحسب “تونس للإعلام”، أنّ التّحقيقات أظهرت أنّ مغنّي الراب الشّهير سامح الرّياحي، المعروف بـ “سامارا”، هو العنصر الرّئيسيّ لشبكة توزيع الممنوعات وترويجها. إذ تمّت متابعته ورصده وتمّ إلقاء القبض عليه في حي ابن خلدون غربي العاصمة التّونسيّة.

كما أعلنت السّلطات المختصّة، أنّها ضبطت بحوزة “سامارا”، مواد مخدّرة من مادة القنب الهنديّ ومبلغًا ماليًّا ضخمًا بالعملة التّونسيّة وسيّارات ودرّاجات ناريّة فاخرة كانت تُستغل في النّشاط الإجراميّ.

نذكر أنّ سامح الرّياحي، المعروف باسم سامارا، هو من أشهر مغنّيّ الرّاب في تونس، إذ يعالج في أغانيه قضايا اجتماعيّة جريئة وحسّاسة منها الفقر والظّلم.

نال “سامارا”، خلال مسيرته الفنّيّة عدّة جوائز، كأفضل مغنّي راب، في تونس وفرنسا.