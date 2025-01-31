تفاصيل إضافيّة عن مسلسل جان يامان الجديد وموعد عرضه في خمسين دولة

ينتظر جمهور الممثّل التّركيّ جان يامان بفارغ الصّبر عرض مسلسله الجديد “El Turco”، الذي سينطلق عرضه قريبًا في أكثر من خمسين دولة اعتبارًا من شهر أذار/مارس المقبل.

مسلسل “التّركيّ”، هو عبارة عن ستّ حلقات تمّ تصويرها باللغة الإنجليزيّة في دولة المجر. يتحدّث المسلسل عن القبطان الجديدي Hasan Balaban الذي يلقب بـ “El Turco”وسيعرض العمل في تركيا عبر منصّة “Gain”وفي البرازيل عبر “Globoplay” وفي روسيا عبر “Ivi” وفي إيطاليا عبر “Mediaset Infinity” وسيتِم بثّ المسلسل عالميًّا في الوقت نفسه، عبر مختلف المنصّات الرّقميّة، في جميع أنحاء العالم.

كما سيُعرض مسلسل “التّركيّ”، في الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا مدبلجًا إلى اللغة العربيّة عبر “Starzplay” بالإضافة إلى خمسين دولة أخرى اعتبارًا من الحادي والعشرين من أذار/ مارس المقبل.

المسلسل من إخراج أولوتش بايراقدار الذي كتب مسلسلات (إيزل- في الدّاخل- الإصطدام) وكتابة كرم ديرين الذي كتب مسلسلَي (إيزل- عشرون دقيقة).

نذكر أنّ موقع” IMDB “ العالميّ أصدر مؤخّرًا قائمة بأكثر المسلسلات العالميّة، التي يتشوّق الجمهور لمشاهدتها في العام ٢٠٢٥.

ضمّت القائمة العديد من المسلسلات حول العالم وكان المسلسل التّركيّ الوحيد ضمن القائمة هو مسلسل “التّركيّ”، من بطولة جان يامان وهو من أضخم إنتاجات شركة القمر التّركيّة.

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تطلّب إنتاج المسلسل ميزانيّة ضخمة، تخطّت السّبعة ملايين دولار وهو يضمّ ضمن لائحة أبطاله باقة منوّعة من الممثّلين من تركيا، بريطانيا، أميركا وإيطاليا.

نذكر أنّ مسلسل “التّركيّ”، حقّق مبيعات هائلة خلال التّرويج له في معرض “ميبكوم” بدورته الأخيرة.