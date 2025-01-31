مصطفى شعبان يُفجع بوفاة شقيقه الأصغر ويودّعه بحزن شديد

نعى الممثّل المصريّ، مصطفى شعبان، شقيقه الأصغر ماجد، معربًا عن حزنه الشّديد لرحيله.

وفي منشور على “فايسبوك”، كتب شعبان: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى أخي الصّغير الغالي ماجد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى”.

وأضاف: “أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى.. اللهم أجبر قلوبنا على فراقه، وأرزقنا الصّبر والسّلوان.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

نذكر أنّ جثمان الرّاحل، بحسب وسائل إعلام محليّة، شيّع ظهر اليوم الجمعة في مسقط رأسه بقرية المنوفيّة المصريّة، في حين لم تحدّد الأسرة تفاصيل وموعد استقبال العزاء.

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الجدير بالذّكر، أن مصطفى شعبان يشارك في السّباق الرّمضانيّ ٢٠٢٥، من خلال مسلسل “حكيم باشا”.