هل سخرت نتفليكس من هاري وميغان أمام نخبة من مشاهير هوليوود؟

إجتمعت نخبة هوليوود في لوس أنجلوس الليلة الماضية لإطلاق الموسم الجديد من “نتفليكس” المليء بالنجوم.

قام بن أفليك وتينا فاي بالتّرويج لمشاريعهما الأخيرة، في حين أضاءت الشّاشة لقطات من الأفلام الوثائقيّة القادمة التي تضمّ فيكتوريا بيكهام وإيدي ميرفي وباراك أوباما. لكنّ ميغان ماركل، وهي واحدة من أبرز المتعاونين مع نتفليكس، لم يتِم ذكرها إلّا نادرًا – على الرّغم من برنامجها المرتقب بعنوان With Love, Meghan، الذي من المقرر عرضه لأوّل مرة في آذار/مارس القادم.

لم يكن غياب دوقة ساسكس هو الإشارة الوحيدة إلى تغيّرات المدّ والجزر. فقد هاجم الممثّل الكوميديّ جون مولاني صفقة هاري وميغان مع نتفليكس خلال عرضه. “إنّها تجربة ممتعة حقًّا”، على حدّ قوله مازحًا.

“لم يمنح نتفليكس المزيد من المال لشخص دون خطّة محدّدة منذ هاري وميغان.” وبحسب مصدر، فإنّ الجمهور استجاب بـ”الضّحكات السّاخرة” وبعض عبارات “التّعجّب”. وأشار أحد الحضور إلى أنّه “كان من المذهل أن تسمح نتفليكس بالسّخرية من ميغان وهاري في مثل هذا الحدث المرموق”.

يبدو أنّ المزاح يؤكّد على برودة العلاقة الواضحة بين نتفليكس وهاري وميغان، اللذين وقّعا صفقة بقيمة مئة مليون دولار في عام ٢٠٢٠. وفي حين حقّقت سلسلة أفلامهما الوثائقيّة هاري وميغان نجاحًا كبيرًا، تعرضت أفلام أخرى مثل Live to Lead وPolo لانتقادات شديدة. أطلق النّقّاد على فيلم Live to Lead وصف “سيل من الهراء التّحفيزيّ”، ووصف بولو بأنّه “مضحك بشكل غير مقصود”. تمّ تأجيل عرض برنامج “حتى مع الحبّ، ميغان”، وهو برنامج عن أسلوب حياة ميغان. استشهدت نتفليكس بحرائق الغابات في لوس أنجلوس، لكنّ المطّلعين يتوقعون إعادة تحرير المسلسل.

وسلط الحدث أيضًا الضّوء على الصّورة الإعلاميّة المعقدة للزّوجين. وقد صوّرت مجلة فانيتي فير ميغان في صورة غير جذّابة، زاعمة أنّها كانت “فظيعة للغاية” مع الموظّفين وحتّى أنها اقترحت أن يناقش فريقها صفقة كتاب محتملة “بعد الطّلاق”. ومع ذلك، ليس الجميع متفقين على ذلك. ووصفت جين ماري، المنتجة التي عملت مع الزّوجين، ميغان بأنها “شخصيّة جميلة وحقيقيّة”، في حين أشاد بهما الموظّفون السّابقون باعتبارهما مديرَين “مهتمَّين”.

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بينما تستعدّ ميغان لإطلاق برنامجها With Love, Meghan يبقى السّؤال: هل يستطيع دوق ودوقة ساسكس استعادة شعبيّتهما العامة؟ في الوقت الحالي، يبدو أنّ نتفليكس وهوليوود يحافظان على المسافة بينهما. كما قال أحد الحاضرين، “لقد بدا الأمر وكأنّ نتفليكس لا تهتمّ على الإطلاق”. سواء كان هذا صحيحًا أم لا، فإنّ رحلة هاري وميغان في هوليوود لا تزال تواجه تحدّيات.