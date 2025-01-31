شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تكشف عن البوستر الجماعى لمسلسلها وتقابل حبيب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت النجمة ياسمين عبد العزيز عن البوستر الجماعى الرسمى لمسلسلها الجديد وتقابل حبيب الذى تواصل تصويره للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، وتصدرت ياسمين البوستر وورائها كريم فهمى وخالد سليم ونيكول سابا وأنوشكا وبسنت شوقى وصلاح عبد الله، وجاء ذلك بعد طرح المتحدة للخدمات الإعلامية البوسترات الدعائية لأبطال العمل.



البوستر الجماعى لمسلسل وتقابل حبيب

وتقدم ياسمين عبد العزيز فى مسلسل وتقابل حبيب الدراما الرومانسية الاجتماعية التى لا تخلو من الصراعات والتشويق، حيث قررت تغيير جلدها هذا العام بعدما قدمت عدد من الأعمال الشعبية التى حققت بها نجاحاً وانتشاراً كبيراً وظهر ذلك فى آخر اعمالها "صرب نار" فى رمضان 2023، و"اللى مالوش كبير" عام 2021.

مسلسل وتقابل حبيب من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، إنجي كيوان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، بتول الحداد، أحمد عبد الله، ندى أكرم، محمد الدسوقي، سارة خزبك، طارق محمد، ريم رأفت، دينا حسن، سمر عبد الوهاب.

ياسمين عبد العزيز تعود فى "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققا نجاحاً سوياً خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" فى رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين من أخرجهما مصطفى فكرى.

وتعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل ضرب نار الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.