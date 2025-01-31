شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يصدر بيانا لدعم فلسطين: لا لتهجير فلسطينى واحد من أرضه والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بيانا برفض تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه ودعم الدولة المصرية لصد تلك المخططات الصهيونية والوقوف أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وقال مصطفى كامل، فى بيانه "باسمى وباسم زملائى أعضاء مجلس الإدارة بالنقابة العامة للمهن الموسيقية والنقابات الفرعية بالمحافظات، سيادة الرئيس الله يعينك على ما أنت فيه، من يفهم الوضع جيداً لابد أن يدعو لك أن يلهمك الله ويلهم كل رجالك الثبات والقوة والعزيمة، لن أفعل كما يفعل الآخرون، لن أكتب وأردد عبارات وشعارات رنانة، فقط أقولها لكل من يفهم قف بجانب وطنك وجيشك وشرطتك وكل من يحمى أرضك وعرضك مصر تتعرض لأكبر خطر يفوق كل مخاطر 67 ، 73 مصر ينتوى لها الجميع أن تركع وإن ركعت لا قدر الله كما يخططون ف والله لن تقوم للأمة العربية قائمة وبأمر الله لم ولن يحدث".

وأشار "سيناء ظهر فلسطين الثابت الصلب الذي لم ينحني، سيناء ليست قطعة أرض أو مجرد جزء من مصر، سيناء بالنسبة لهم تاريخاً من العار الذي يطاردهم منذ أكتوبر 73، سيناء بوابة العدو لتدمير الأمة العربية وليست فلسطين وحدها".

كما تابع "دمروا غزة قصداً وعمداً بهدف نزوح الأخوة الفلسطينيين خارج وطنهم المحروم منذ عقود من أبسط قواعد الحياة الآمنة، وطن ظل يحارب سنوات وسنوات بالحجارة وعدوه يحاربه بأحدث تقنيات القتل والهدم والتدمير".

واستكمل حديثه "نعم وحقاً وصدقاً تؤلمني أوضاع أهل وطني المعيشية ولكن لابد وأن نعلم جميعاً أنها غصباً وليست إرادة، فلا يوجد قائداً يتمني أن يُعاني شعبه، ورئيس وطننا مصري ابن مصري ابن الجيش المصري وتربية الجيش المصري الذي عشنا نفخر به وبأمر الله سنظل نفخر به، وواجباً علينا أن نظل ظهيراً قوياً له وأن نُساعد بعضنا البعض، كل ُمن موقعه ( الغني … للفقير ) ( المسئول … لمرؤسيه ) ( كل راع يحنو على رعيته ) ( ساعدو البسطاء وساندوهم ) ( كفي ربحاً على حساب أبناء وطنكم ) ( أعيدو لهذا الرجل ظهيره الشعبي الكبير وجيشه الثاني الذي قوامه 90 مليون مقاتل وطني ووطنية، حتى يصمد المجتمع بأكمله خلف قيادتنا وجيشنا، لا لتهجير فلسطيني واحد من أرضه".

واختتم كلامه "سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعانك الله على ما أنت فيه وثبت أقدامك وأنار عقلك وبصيرتك، وأعان الله كل رجل من رجالك المخلصين.. تحيا مصر تحيا فلسطين تحيا الأمة العربية".



