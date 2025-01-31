شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد وإيهاب توفيق يتألقان فى حفلهما الغنائى بالكويت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجمان محمد فؤاد وإيهاب توفيق حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح حديقة الشهيد بالكويت امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالأعياد الوطنية بدولة الكويت.

وقابل الجمهور الثنائى بترحيب حاد منذ الصعود على مسرح الحفل خاصة أن فؤاد وتوفيق من أهم نجوم التسعينيات اللذين قدما مئات الأغنات الناجحة وحققت انتشارا هائلا في العالم العربي كله ولهما شعبية جارفة في الكويت.

حرص الثنائي في بداية الحفل على تقديم التحية للجمهور الذي حرص على التواجد بكثافة ليرفع الحفل شعار كامل العدد، وحرص فؤاد على النزول من على المسرح للتواجد بين الجماهير وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي رحب به بشكل كبير.

وقدم فؤاد وإيهاب عددا كبيرا من الأغنيات التي رددها الجمهور على مدار الحفل، كما لبى الثنائي عددا من طلبات الجمهور بغناء أغنيات معينة اختارها الجمهور.



النجم محمد فؤاد



النجم ايهاب توفيق



ايهاب توفيق



الفنان محمد فؤاد