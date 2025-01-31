شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تتصدر البوستر الدعائى لمسلسل الكابتن على watch it والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت الفنانة سوسن بدر بوستراً دعائياً لمسلسل الكابتن الذى تشارك فى بطولته مع أكرم حسنى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2025، حيث روجت منصة watch it لشخصية سوسن بدر فى العمل، ونشرت البوستر على صفحتها بموقعى فيس بوك وإنستجرام مع تعليق: "اللمة الحلوة فى ليالى رمضان تحلى أكتر مع سوسن بدر فى مسلسل الكابتن".



سوسن بدر على بوستر مسلسل الكابتن

مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، حسام والى وهو كابتن طيار، يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليجد نفسه أمام العديد من المواقف غير المتوقعة.

وفى سياق متصل تشارك سوسن بدر فى دراما رمضان 2025 خلال مسلسل ثان من نوعية أعمال الـ15 حلقة وهو "أثينا" تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة فانيدج، وبطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، جنا الأشقر، على السبع، جيدا منصور وعدد آخر من الفنانين الشباب.

يذكر أن الفنانة سوسن بدر قدمت آخر أعمالها، فيلم الهوى سلطان الذى انطلق عرضه فى السينمات خلال شهر نوفمبر الماضى وحقق ايرادات كبيرة تخطت 80 مليون جنيه، والفيلم بطولة منة شلبى، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف وإخراج هبة يسرى فى أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة.