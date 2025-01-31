شكرا لقرائتكم خبر عن كوميدى ورومانسى.. أعمال لا تنسى للفنان أحمد داود فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم أحمد داود بعيد ميلاده، اليوم الجمعة 31 يناير، والذى استطاع فى وقت قصير أن يحقق نجاحات فى مشواره الفنى بتقديم أعمال تنوعت ما بين الكوميدى والرومانسى والتراجيدى.

فيلم الهوى سلطان

قدم أحمد داود فى فيلم الهوى سلطان دور على الإنسان البسيط الذى يحلم أحلاما عادية وهى الزواج من إنسانة يحبها، والسفر والخروج والسماع لأغاني يحبها، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر وتخطت إيراداته في مصر الـ85 مليون جنيه، بينما حقق في السعودية 157 مليون جنيه.

فيلم يوم 13

في عام 2023 قدم داود فيلم يوم 13 أول فيلم في مصري بتقنية الـ 3D وتغلب أحداثه الإثارة والتشويق والرعب وحقق إيرادات تقرب من 35 مليون جنيه فى دور العرض المصرية.

وظهر داود بشخصية عز الدين العائد من السفر إلى منزل عائلته، ويحاول عرضه للبيع ولكن يكتشف ويرى أحداث غريبة بالمنزل ليحاول حل لغز المنزل المسكون.

فيلم 122

قدم أحمد داود في عام 2019 فيلم 122 أول فيلم بتقنية 4D، ودخل داود في مخاطرة سينمائية بتقديمه فيلم رعب، وظهر في شخصية نصر عبد الرحمن زيدان وهو الشاب من الطبقة المتوسطة ويحب فتاة شعبية من فئة الصم والبكم يجد نفسه في موقف المنقذ له ولحبيبته بعد أن اصبحوا ضحية لشبكة تجارة الأعضاء في مستشفى مشبوهه.

مسلسل زينهم

ظهر أحمد داود في مسلسل زينهم بشكل جديد للجمهور وهو الطبيب الشرعى الروتينى وتقليدى فى عمله ولديه "كرش"، وقصة مختلفة تقدم لأول مرة على التليفزيون وهو عن عالم الموتى، والعمل مأخوذ عن رواية أصدقائي الموتى شكرا لدكتور محمد جاب الله.

مسلسل سوتس بالعربى

قدم داود في رمضان 2022 مسلسل سوتس بالعربي، وجسد شخصية آدم منصور العشوائي في تصرفاته بسبب قرارته الخاطئة، وظهر داود في قالب مختلف ما بين الكوميدي والدراما في دور آدم، وكسب حب الجمهور بسبب تصديقه لدور وتلقائيته في التمثيل.

مسلسل هذا المساء

ظهر داود في مسلسل هذا المساء بشخصية سمير وهو الشاب الغامض في تصرفاته، ويفكر جيدًا قبل أي تصرف ينفذه، وأعجب الجمهور بشخصية سمير المختلفة والغامضة عن أدوار الذي قدمها من قبل.

مسلسل جراند أوتيل

جسد داود في مسلسل جراند أوتيل شخصية مراد الطماع الذى يريد كل النفوذ والسلطة والسيطرة على إدارة الأوتيل، ولكن فى وسط طمعه كان طفلا أمام حبه لـ نازلى (أمينة خليل) أظهر داود للجمهور الصراع الذى بدخله ما بين طمعه وما بين حبه.

فيلم ولد وبنت

قدم داود في فيلم ولد وبنت الذي تم عرضه عام 2010، شخصية "سامح" الحالم والمتمرد ويحب " شهد " الذي يوجد بينهم مفارقات كبيرة في المستوى الاجتماعي، وينسى "سامح" خلال حبه لـ "شهد" هذه المفارقات، فيقرر المجتمع يحاسبه على ذلك، ولم يتزوجها بسبب الفرق بينهم اجتماعيا واعتراض أهلها، ويحاول أنه لم يخسرها، ولكن في النهاية يخسر، ومن أبرز جمل داود في حوار الفيلم : الارتباط ده فعل مش بالكلام وخلاص، وإنتي ناقصة قلب وإحساس.