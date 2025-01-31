شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى بندوة تكريمه فى الخليج 365: ممتن للتكريم وشكرا لكل شخص عملت معه والان مع تفاصيل الخبر

قال النجم خالد النبوى خلال ندوة تكريمه بتليفزيون الخليج 365 إن التكريم بالنسبة له هو امتنان، حيث قال: من خلالكم أقول شكرا لخمسين مخرج عملت معهم، وخمسون منتج، وأكثر من خمسمائة ممثل، وآلالاف العمال ومئات مساعدى الإخراج، وخمسون كاتبا منهم كتاب عظماء تشرفت أن أقدم شخصياتهم العظيمة.

وبسؤاله عن أول أعماله "المهاجر وليلة عسل وبوابة الحلوانى" قال: هذه الأعمال بينها عامل مشترك وهو أن مخرجيها المخرج إبراهيم الصح والمخرج يوسف شاهين والمخرج محمد عبد العزيز، اختاروني من قبل المعهد العالى للفنون المسرحية سواء شاهدوا مسرحيات مما قدمت أو كانوا يقوموا بالتدريس لى، فتلك الصدف العظيمة لو لم أكن مُحضر لها لم أحصل على الدور أبدا، وكانت البداية في المعهد.

وكان قد تم تكريم النجم خالد النبوي مؤخرا بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وقال النبوي خلال ندوة تكريمه : معرفتي بيوسف شاهين بدأت في آخر سنة لي في المعهد، من خلال مسرحية كنت أقدمها في المعهد، وطلبني للمشاركة في فيلمه القصير "القاهرة منورة بأهلها"، وحين طلبني لتقديم فيلم "المهاجر" كنت قد مضيت عقود فيلمين أحدهما مع إيناس الدغيدي، لكنها بمجرد أن علمت، مزقت العقود وقالت لي عملك مع يوسف شاهين سيفيدك أكثر من العمل معي.

وتابع "النبوي" يوسف شاهين كان ينحت في شغله وكأنه أرابيسك، يهتم بالتفاصيل مثل الفنان التشكيلي، ويهتم بخروج انطباعات مختلفة من كل حواس الممثل، عكس مدرسة أبو سيف وسكوت التي تحمل القصة فيه نفسها، وسيكون الممثل جزء منها، وبالتالي يعطي لك مساحة أكبر، وعلى الممثل أن يتنقل بين تلك المدارس، لكني أميل إلى مدرسة يوسف شاهين، واستمتعت بها كثيرا.

واستطرد: "التمثيل لا يختلف من المسرح والسينما، لكن في المسرح يتحول الجمهور إلى المخرج، لأن في المسرح تشعر بإيقاع المتفرج، وبالتالي لا تتمتع بالحرية، وفي هذا اللحظة يتحول الأداء أكثر حتى من توجيه أي مخرج".



الفنان خالد النبوى فى ندوته باليوم السابع



الفنان خالد النبوى



تكريم خالد النبوى



خالد النبوى 1



خالد النبوى أثناء اجابته على سؤال الصحفيين باليوم السابع



خالد النبوى خلال حديثه



خالد النبوى فى الخليج 365



خالد النبوى فى صورة أخرى من الندوة



خالد النبوى فى صورة من الندوة



خالد النبوى فى مقر الخليج 365



خالد النبوى فى ندوته باليوم السابع



خالد النبوى مع علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365



خالد النبوى وصورة أخرى من ندوته باليوم السابع



خالد النبوى يستمع لأسئلة محررى الخليج 365



خالد النبوى



صورة أخرى للفنان خالد النبوى



صورة من ندوة الفنان خالد النبوى



علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365