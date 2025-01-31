ياسمين عبد العزيز تكشف ملامح شخصيتها في “وتقابل حبيب”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” فيديو لبوسترات مسلسلها الرمضاني “وتقابل حبيب” كشفت من خلاله عن اسمها وملامح شخصيتها في المسلسل، حيث ظهرت في البوسترات بشكل أرستقراطي وعلّقت عليه قائلةً: “ليل الحسيني”.

وكانت إحدى المنصات الرقمية قد نشرت عبر حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام”، البوسترات الفردية للمسلسل الذي يجمع ياسمين عبد العزيز بالفنان كريم فهمي، استعداداً لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025، مع تعليق ترويجي جاء فيه: “هنخطف قلبك بحكاية رومانسية تشويقية مع ياسمين عبد العزيز في مسلسل “وتقابل حبيب””.

وتدور أحداث مسلسل “وتقابل حبيب” حول سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها وزواجه من أخرى، مما يدفعها للانفصال عنه. وفي خضم هذه الأزمة، تنجرف في قصة حب معقّدة تعيد تشكيل حياتها، لكنها تجد نفسها محاصرة في صراعات عاطفية واكتشافات صادمة عن عائلة طليقها، مما يضعها في مواجهة تحديات صعبة.

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الفن، على رأسهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، بدرية طلبة، وإيمان السيد.

يجمع “وتقابل حبيب” ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي من جديد بعد تعاونهما الناجح في مسلسل “ونحب تاني ليه” العام 2020، الذي حقق صدى واسعاً خلال عرضه في رمضان. كما يمثل المسلسل التعاون الثالث بين ياسمين عبد العزيز والسيناريست عمرو محمود ياسين، بعد نجاحهما في “ونحب تاني ليه” و”اللي مالوش كبير” العام 2021.