مي سليم تعلّق على أول تعاون لها مع محمد هنيدي!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة مي سليم عن كواليس تعاونها للمرة الأولى مع الفنان محمد هنيدي، من خلال مسرحية “المجانين”، المقرر البدء بعرضها اليوم (الجمعة) ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية.

قالت مي: “من أمتع التجارب اللي عملتها في حياتي هي مسرحيتي مع محمد هنيدي، كان نفسي أشتغل معاه من زمان والتجربة من أهم الأعمال اللي قدّمتها وفخورة إني بطلة قدّامه”.

وتدور أحداث العرض حول الطبيب النفساني شريف أبو عقل، الذي يتم تعيينه في مستشفى الأمراض النفسية “بالشفا”، يستقبله الجميع بحفاوة، لكن سرعان ما تتلاشى هذه السعادة عندما يهدّد مالك المستشفى بهدمه لبناء مجمّع تجاري مكانه، ويشارك في بطولة العرض: علاء مرسي، ومحمود حافظ، وحسام داغر، وأحمد سلطان…، ومن إخراج خالد جلال.

يُذكر أن مي سليم شاركت في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل “سر إلهي”، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، وشارك في بطولته كلٌ من: روجينا، محمد ثروت، أحمد مجدي، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، رنا رئيس، ومراد مكرم…، وتدور أحداثه حول “نصرة”، التي تجد نفسها في موقف لا تُحسد عليه، عندما يغدر بها أقرب الناس لها، فتسعى للانتقام منه.