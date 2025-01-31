أحمد حلمي يتلقى تهديدًا علنيًا.. ويرد بطريقته!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تعليقه الأول على تهديد الفنان رامز جلال له باستضافته في برنامج المقالب الذي يقدّمه في رمضان، كشف الفنان أحمد حلمي عن إمكانية ظهوره في البرنامج.

وفي تصريحات تلفزيونية، أكد حلمي أنه لم ولن يظهر مع رامز في أي نسخة من برنامج المقالب الذي يقدّمه قائلاً: “مبقابلش رامز قبل رمضان بستة شهور، بيجي يخبط مبفتحلوش الباب، وببعد عنه بوقت كافي عشان مش ضامن هو هيعمل إيه، البُعد عنه غنيمة”.

وكان رامز جلال قد وجّه تهديداً لحلمي، بسبب حوار دار في مسرحية “بني آدم” التي تُعرض حالياً ضمن “موسم الرياض”، عن مقدّم برامج المقالب الشهير.

ونشر رامز عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” فيديو من المسرحية، ظهر فيه حلمي وهو يوجّه رسائل ساخرة الى رامز جلال، حيث قال إن الأخير هو “الوحيد الذي ينزل في رمضان”، في إشارة الى تقديم برنامجه السنوي المثير للجدل. ولم يتأخر حمدي الميرغني في الرد على حلمي، ممازحاً: “ده شيطان أكتر مننا بس هي أرزاق”.

وعلّق رامز جلال على المقطع المصوّر قائلًا: “ليك يوم يا حلمي، مصيرك يا ملوخية تقعي تحت المخرطة… انصحه يا حمدي”.

يُذكر أن مسرحية “بني آدم” حققت نجاحاً باهراً منذ عرضها الأول في 23 كانون الثاني (يناير) ضمن فعاليات “موسم الرياض”، حيث جمعت بين الكوميديا والخيال بأسلوب مبتكَر، ما جذب إليها عدداً كبيراً من الجمهور.

وحظيت المسرحية بإقبال جماهيري ضخم، حيث نفدت تذاكر الأيام الأولى في وقت قياسي؛ ما دفع القائمين على “موسم الرياض” الى التفكير في تمديد العرض لتلبية طلب الجماهير.

تُعرض المسرحية في الفترة من 23 كانون الثاني (يناير) حتى 1 شباط (فبراير) على مسرح بكر الشدّي في بوليفارد الرياض، بمشاركة نخبة من النجوم، منهم: أسيل عمران، مصطفى خاطر، وحمدي الميرغني.