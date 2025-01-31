حكم قضائي مرتقب ضد محمد سامي بتهمة التشهير!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة عفاف شعيب عن تطورات أزمتها مع المخرج محمد سامي في الدعوى القضائية التي أقامتها ضده متهمةً إياه بالسبّ والتشهير، في خلاف طويل الأمد بينهما عمره أكثر من 14 عاماً، مؤكدة انتظارها حكم المحكمة النهائي.

وأكدت شعيب أنها تمتلك كل الأوراق والإثباتات التي تدعم موقفها، بما في ذلك تقارير طبية تثبت دخولها المستشفى خلال تصوير مسلسل “آدم” الذي عُرض في عام 2011.

وأوضحت أنها كانت قد اضطرت لدخول المستشفى خلال التصوير، وأن المفارقة الغريبة أن مخرج العمل محمد سامي طلب منها تصوير مشهد “بوكس الشرطة”، إلا أن المفاجأة كانت في حذف المشهد من العمل، وهو ما أثار استياءها.

من جانبها، أكدت عفاف شعيب أن تصريحات سامي أساءت الى سمعتها، مما دفعها للجوء الى القضاء، موضحة أنها ستعقد مؤتمراً صحافياً للكشف عن كل تفاصيل الواقعة عقب إصدار حكم المحكمة.

وكان الخلاف بين عفاف شعيب ومحمد سامي قد تجدّد في أعقاب تصريحات الأخير خلال ظهوره في برنامج “أسرار” مع الإعلامية أميرة بدر في آذار/مارس 2024، حيث اتهم سامي شعيب بأنها كانت قد ادّعت أن شقيقها يعاني من مرضِ في القلب، وعليه يجب أن تتوجه الى دبي. لكنه اكتشف في ما بعد أنها كانت تصوّر مسلسلاً آخر في اليوم نفسه.

وأضاف سامي أنه يكنّ لشعيب الاحترام، لكنه نفى تماماً ما قالته، مشيراً الى أن كلامها قد لا يكون دقيقاً وربما اختلطت عليها الأمور، حيث قال: “لا يمكنني تكذيب سيدة كبيرة في السنّ، لكن حديثها غير دقيق”.

وكان محامي عفاف شعيب قد تقدّم بطلب تعويض مدني قدره خمسة ملايين جنيه نتيجة للأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بموكلته جراء تصريحات المخرج محمد سامي.

ويترقب الجمهور صدور الحكم النهائي في القضية التي قد تكون نقطة فارقة في هذا الخلاف الطويل بين الفنانة عفاف شعيب والمخرج محمد سامي.