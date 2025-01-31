شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "ثريا" يفتتح مهرجان الإسماعيلية فى عرضه العالمى الأول والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرجة هالة جلال عن افتتاح دورته الـ26 بالفيلم المصرى "ثريا" فى عرضه العالمى الأول.

الفيلم من إخراج أحمد بدر كرم، الذي وُلِد في محافظة أسيوط، حيث شكّلت البيئة الصعيدية، الغنية بروح الواقعية السحرية والتراث، مصدر إلهام دائم له، بعد حصوله على درجة البكالوريوس من كلية الآداب قسم الإعلام، انتقل إلى القاهرة للدراسة في المعهد العالي للسينما. خلال دراسته، حضر العديد من المحاضرات واللقاءات مع مخرجين كبار مثل داوود عبد السيد، أندريه كونشالوفسكي، ألكسندر سوكوروف وغيرهم.

شارك أحمد بدر كرم في كتابة عدة أفلام قصيرة، كما مثّل في بعضها، وكتب بعض حلقات مسلسل "حكايات بنات"، إضافة إلى مشاريع تلفزيونية أخرى قيد التنفيذ. يرى نفسه ابن البيئة الصعيدية والحارات الشعبية، حيث يجد فيها ثراءً بصريًا ووجدانيًا ينعكس على أعماله. إلى جانب الكتابة والإخراج، يوثّق اللحظات والقصص والشخصيات من خلال التصوير الفوتوغرافي، في محاولة لتخليد تفاصيل الحياة اليومية، كتب وأخرج فيلم "ثريا"، الذي يعتبره أول أفلامه السينمائية، وهو مستوحى من أحداث حقيقية شهدها في بيئته منذ سنوات.

يذكر أن المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما سنوياً، ويُعد مهرجان الإسماعيلية الدولي، الذي انطلقت أولى دوراته عام 1991، واحدًا من أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة، حيث يتميز بتركيزه على الأفلام التسجيلية والقصيرة، مما يجعله منصة بارزة للأعمال ذات الطابع الفني المتميز، وداعمًا رئيسيًا للمواهب الجديدة في مجال السينما.