هايدي موسى تسجّل “مغرمة”.. محمد يحيى يعد بـ”قنبلة فنية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سجّلت الفنانة المصرية هايدي موسى أغنية جديدة بعنوان “مغرمة” في تعاون متجدد يجمعها مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، بعد النجاحات اللافتة التي حققاها معًا في أعمال سابقة.

الأغنية من كلمات محمد النجار، ألحان محمد يحيى، توزيع ماستر ميزو، وتم تسجيلها أمس في مصر.

وعبّر الملحن محمد يحيى عن حماسه للأغنية، واصفًا إياها بأنها “قنبلة فنية”، حيث وجّه رسالة إلى رجل الأعمال فهد زاهد، رئيس مجلس إدارة لايف ستايلز ستوديوز، قائلًا: “كارثة حرفيًا، أقسم بالله أغنية الواحد يتشرف بيها، همكسج وامستر وأبعتلك عشان تتبسط بس.”

ليأتي رد زاهد مؤكدًا ثقته في العمل بقوله: “أنت أسطورة فنية تؤرخ.”

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن تفاصيل طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة، حيث يترقب الجمهور هذا التعاون الذي يعد بعمل استثنائي جديد.