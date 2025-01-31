عدد زوّار “موسم الرّياض” يتجاوز الثّمانيّة عشر مليون. وتركي آل الشّيخ يصرّح: “باقي ومكمّلين”

أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشّيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامّة للتّرفيه (GEA)، عن تحقيق موسم الرّياض ٢٠٢٤ إنجازًا كبيرًا من حيث عدد الزّوّار، إذ تجاوز عددهم حاجز الثّمانية عشر مليون زائر حتّى الآن. في إثبات كبير على الإقبال الجماهيريّ الذي يحظى به هذا الحدث العالميّ. (http://www.instagram.com/p/DFdSp8cslGn/)

بهذه المناسبة، كتب “آل الشّيخ”، عبر “إكس”:” ثمانية عشر مليون زائر من مختلف أنحاء العالم عاشوا المتعة مع الفعاليّات والتّجارب التّرفيهيّة في موسم الرّياض حتّى الآن، الموسم لم ينته وباقي مكمّلين”.

هذا الرّقم الكبير حافل بالتّنوع المميّز لفعاليّات الموسم، الذي انطلق في أكتوبر الماضي وشهد مؤخّرًا افتتاح مناطق جديدة جذبت اهتمام الزّوّار من داخل المملكة وخارجها.

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ويؤكّد وصول عدد الزّوّار إلى ثمانية عشر مليونًا، على النّجاح الاستثنائي لموسم الرّياض، الذي يقدّم تجربة متكاملة تشمل مجموعة واسعة من الفعاليّات مثل نِزالات الملاكمة والمصارعة، والحفلات الموسيقيّة العالميّة، والمطاعم المميّزة، والحدائق الخلّابة، بالإضافة إلى وسائل ترفيهيّة مبتكرة في مناطق جديدة كليًّا.