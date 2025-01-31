شكرا لقرائتكم خبر عن موسيقى عربية وعالمية على أنغام الهارب فى حفل ياسمين الحربى بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عازفة الهارب ياسمين الحربي، اليوم الجمعة، حفلاً موسيقيا في تمام الساعة الثامنة مساء على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة فرقتها الموسيقية ومشاركة عازفة الهارب الصاعدة ندي الزرقاني .

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر موسيقى أغانى عمالقة الزمن الجميل منهم محمد عبد الوهاب، محمد فوزي، عبد الحليم حافظ، فيروز، وغيرهم بالإضافة إلى باقة من أشهر الأعمال العالمية تقدمها ندى الزرقانى منها Bossa Dorado , Black orpheus .

يذكر أن ياسمين الحربى مواليد عام 1979، التحقت بمعهد الكونسيرفتوار في السابعة من عمرها ودرست الموسيقي الكلاسيكية وتخصصت في العزف على آلة الهارب وفي عام 1996 تخرجت في كلية التربية الموسيقية بعد أن درست آلتى البيانو والعود، وفي عام 1999 بدات رحلتها علي الة الهارب حيث قدمت العديد من الحفلات الناجحة التي نالت استحسان النقاد والجمهور.

أسست فرقتها الموسيقية عام 2000 وفي فترة زمنية قصيرة اصبح للفرقة قاعدة جماهيرية كبيرة اهتمت بما تقدمة من اعمال مميزة شملت المؤلفات الكلاسيكية العالمية والموسيقي العربية التي أعادت صياغتها للتتناسب مع آلة الهارب، بعدها اتجهت للعمل على إعادة صناعة الهارب ذات الأصول المصرية وفى بداية عام 2004 قدمت أول 8 آلات هارب من صناعتها الخالصة وقامت بتوفيرها للخرجين الجدد من الكونسيرفتوار لتساعدهم للحصول على فرصة عمل وكانت مبادرة ناجحة ساعدت على انتشار آلة الهارب، قدمت العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية والمراكز الثقافية وذاع صيتها في هذا الوقت مما جعلها تشارك بالعزف مع كبار الفنانين منهم محمد منير الذى تشاركه جميع حفلاتة داخل وخارج مصر هذا الى جانب العديد من حفلات استقبال الرؤساء، وتقديرا لها حرص العديد من وزراء دفاع الدول فرنسا ، اليونان ، العراق ، لبنان ، قبرص ، الصين ، كوريا الجنوبية ، امريكا وروسيا على تكريمها تقديرا لها كسيدة مصرية مبدعة وقائدة لفرقتها، شاركت في العديد من احتفالات الدول بمناسبتها القومية منها الامارات العربية المتحدة ، المانيا ، المملكة العربية السعودية و اليونان.

حرصت على تقديم حفلات دورية لأهل جنوب مصر في المعابد وعلى ضفاف النيل في الأقصر وأسوان وشاركت في افتتاح مسرح الدراما بدار الأوبرا الجديدة أكبر مدينة ثقافية وفنية في مصر الحديثة بالعاصمة الإدارية.