شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تنافس شقيقتها إيمى فى دراما رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يشهد موسم دراما رمضان 2025 منافسة بين الشقيقتين دنيا سمير غانم وإيمى، حيث تقدم كل واحدة منهما مسلسلاً كوميدياً من نوعية أعمال الـ 15 حلقة خلال الموسم، الأولى بـ عايشة الدور والثانية بـ عقبال عندكوا، لتكرر الشقيقنان منافستهما في موسم واحد والذى حدث سابقاً في رمضان 2019، اذا قدمت دنيا مسلسل بدل الحدوتة 3 وتواجدت إيمى في نفس الموسم بمسلسل سوبر ميرو.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سميرغانم محمد ثروت، محمد كيلاني، أميرة أديب، سما إبراهيم، فدوى عابد، ماجد القلعي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد السبكي ويعرض على شاشات المتحدة ومنصة watch it في رمضان 2025.



بوستر مسلسل عايشة الدور

وتجتمع إيمى سمير غانم مع زوجها حسن الرداد فى مسلسل عقبال عندكوا الذى يشارك فى بطولته كل من محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، ويشهد العمل عودة إيمى وحسن للتعاون سوياً فى الدراما الرمضانية بعد 7 سنوات من تقديمهما "عزمي وأشجان" عام 2017.

وتعود دنيا سمير غانم إلى دراما رمضان 2025، بعد غيابها عن رمضان الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "جت سليمة" من 15 حلقة، وشارك في بطولته محمد سلام، خالد الصاوى، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، إيمان السيد، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى.



ايمى سمير غانم على بوستر عقبال عندكوا

أما إيمي سمير غانم بمسلسل "عقبال عندكوا" إلى دراما رمضان 2025 بعد غياب دام 5 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "سوبر ميرو" الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019، وشارك في بطولته سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ملك قورة، إنعام سالوسة وضيفة الشرف دلال عبد العزيز والعمل من إخراج وليد الحلفاوى.