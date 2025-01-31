شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز من شهادة معاملة أطفال لـ الشرنقة فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان صبرى فواز نشاطاً فنياً حيث يقوم بتصوير مسلسلين في دراما رمضان 2025، بداية من مسلسل الشرنقة الذى يشارك في بطولته مع الفنان أحمد داود، إذ ظهر خلال البوستر الرسمي له مؤخراً، والمسلسل الثانى "شهادة معاملة أطفال" مع الفنان محمد هنيدى.



صبرى فواز

وكانت قناة ON روجت لمسلسل شهادة معاملة أطفال والمقرر عرضه على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل، حيث شاركت بوستر المسلسل على صفحتها بموقع "فيس بوك" وكتبت: "الكوميديا والضحك كله مع النجم محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة أطفال، انتظرونا في رمضان 2025 على شاشات المتحدة".



صبرى فواز فى شهادة معاملة أطفال

كما حرصت منصة Watch it الرقمية على الترويج للعمل من خلال بوستر المسلسل "شهادة معاملة أطفال"، المقرر عرضه على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان 2025، وظهر هنيدي خلال البوستر وهو يحمل دبدوب وعلقت الصفحة عليها: "الضحك راجع مع النجم محمد هنيدي في رمضان 2025".

ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبري فواز منهم، اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، محمد عبده، ياسرعزت، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.