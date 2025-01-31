ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة المصرية ياسمين علي أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "شمعة جديدة" وقد صورتها مؤخرا في لبنان من توقيع المخرج اللبناني فادي حداد.

موقع الخليج 365 تواجد في كواليس التصوير وقد أجرينا لقاء مع ياسمين علي وفادي حداد.

وقد تخطى كليب شمعة جديدة بساعات قليلة 230 الف مشاهدة على يوتيوب، و لمسنا محبة الناس لياسمين علي من خلال تعليقاتهم الجميلة.

فالأغنية مميزة وتحمل مناسبة معينة ومن المتوقع ان تكون حاضرة بقوة بين الجمهور.

لمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق بهذا الخبر.

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- ياسمين علي تضيء شمعتها الجديدة..هذا ما كشفته ولقاء مع فادي حداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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