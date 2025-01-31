شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد دريد لحام.. حكاية مشروع فنn كان سيجمعه مع الزعيم عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل، اليوم، الفنان السورى الكبير دريد لحام بعيد ميلاده إذ ولد زي النهارده في الـ 31 من يناير، وأصبح أحد أهم العلامات فى تاريخ السينما العربية، وربما لا يعرف كثيرون أن الفنان السورى الكبير كان يعمل على مشروع مع الزعيم عادل إمام نستعرض حكايته في السطور التالية.

البداية من مهرجان في تونس حسب رواية الزعيم عادل إمام الذى أكد وقتها فى برنامج تليفزيونى أنه كان معجب للغاية، وهو يشاهد فيلم من بطولة وإخراج دريد لحام، وبمجرد انتهائه انهال بالإعجاب على لحام، وخلال حديثهما تطرقا لإمكانية بطولتهما لعمل فنى واحد، إلا أن دريد لحام بذكاءه المعهود قال للزعيم أن المركب اللى فيها أكثر من رئيس بتغرق، وبالتالي حالة رغبتهما بالعمل معأً، عليهما أن يركزا أن يكون الإخراج لـ دريد والبطولة للزعيم وألا يكونا أبطال الفيلم".

وبالفعل بدأ دريد في العمل على مشروع فنى من كتابة المؤلف محمد الماغوط، ولكن أثناء العمل على الفيلم حدث خلاف بين المؤلف والمخرج عطل المشروع وهو ما جعل المشاهد العربى يخسر فرصة مشاهدة عمل عليه اسم نجمين كبيرين فى عالم السينما العربية ولهما جماهيرية كبيرة من المحيط للخليج.