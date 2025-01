شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشيخ عن حنان مطاوع: أسعد بالعمل معها ومن أسباب موافقتى على العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان سامى الشيخ عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل صفحة بيضا مع الفنانة حنان مطاوع قائلاً فى تصريحات لبرنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى: "أنا واخد قرار ما اشتغلش مع حد إلا لو بحبه فعلاً، ولما جالى السيناريو وافقت وأعجبت بالشخصية، كمان أما عرفت إن البطلة هي حنان مطاوع فرحت لأنها فنانة كبيرة وعارف إني أما أشتغل معاها هتعلم منها كمان".

ونشر النجم المصرى العالمى سامي الشيخ صورا من كواليس تصوير مسلسل صفحة بيضا عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعى، حيث يواصل المسلسل تصدر مشاهدات منصة Watch It منذ بدء عرضه، محققًا نجاحًا جماهيريًا لافتًا.

يلعب سامي الشيخ في العمل دور المقدم إياد توفيق، الضابط المنغمس في عمله، حتى تثير فضوله قضية ضي (حنان مطاوع)، لينطلق في رحلة كشف غموضها في إطار مشوق ومليء بالإثارة.

يضم مسلسل صفحة بيضا النجوم حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين. العمل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

يواصل سامي الشيخ تحقيق النجاحات، حيث برز خلال موسم رمضان 2024 من خلال دور برزك إميد في المسلسل التاريخي الحشاشين، الذي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر بشمال بلاد فارس، حول تأسيس حسن الصباح لفرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بفرقة الفدائيين. المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، وأحمد عبد الوهاب، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

سامي الشيخ هو ممثل مصري أمريكي بدأ رحلته بدراسة المسرح في نيويورك، وسرعان ما حصل على أول أدواره عام 2005 في الفيلم الكوميدي Looking for Comedy in the Muslim World، للمخرج والممثل ألبرت بروكس، حيث أدى دور مختار المجيب مدير قناة الجزيرة.

واصل الشيخ مسيرته بأدوار بارزة في السينما والتليفزيون، حيث شارك في مسلسلات عالمية مثل Homeland، 24، United States of Tara، إلى جانب أعمال ناجحة مثل Nikita، The Unit، NCIS، Lost و S.W.A.T. كما ظهر في أفلام هوليوودية منها Attack On Darfur، Transformers: Dark of the Moon، Charlie Wilson's War، وAmerican Sniper مع المخرج كلينت إيستوود.

إلى جانب مسيرته الفنية، تم تعيين سامي الشيخ في عام 2010 سفيرًا للنوايا الحسنة في الشرق الأوسط لصالح Y-Peer، وهي شبكة تعليمية شبابية أطلقتها صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث سافر الشيخ لأكثر من دولة ممثلا للمنظمة مسهمًا في نشر الوعي والتثقيف بين الشباب حول قضايا مجتمعية وإنسانية هامة.