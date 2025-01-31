شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس الديكور مارك وجيه: سيناريو رامبو مختلف وأجبرني على قراءته من أول مرة والان مع تفاصيل الخبر

قال مهندس الديكور مارك وجيه، خلال ندوة تكريم فريق عمل فيلم" البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو": هذا الفيلم من النوع الذي يجبرك على قراءته منذ أول مرة، لأنه ورق مميز، وعندما بدأت النقاش مع المخرج خالد منصور وجدته يرى كل تفاصيل الفيلم ووجدت أنه مخرج مختلف، وتابع: بدأنا في عمل بحث كبير، للوصول لشكل الحارة لأن الحارات في مصر مختلفة، إلى أن توصلنا للشكل النهائي.

وتدور أحداث فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو حول "حسن" الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد (رامبو) من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو من إخراج المخرج خالد منصور، وبطولة عصام عمر وركين سعد وأحمد بهاء، والسيناريست محمد الحسيني، والمنتجة رشا حسني والمنتج محمد حفظي.

وكان فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو شارك خلال الفترة الماضية ما بين مهرجان فينيسيا بإيطاليا وسينما ميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا، حيث فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم والجائزة الكبرى، والمسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر بجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم، المسابقة الدولية لمهرجان دهوك السينمائي الدولي بالعراق، وأخيرا المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ 35 لأيام قرطاج السينمائية.