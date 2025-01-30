شكرا لقرائتكم خبر عن Watch it تطرح بوستر لـ محمد شاهين من مسلسل لام شمسية قبل عرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة Watch it الرقمية بوستر للنجم محمد شاهين من مسلسل لام شمسية، المقرر عرضه على شاشات المتحدة في رمضان 2025، حيث كتبت المنصة على صفحتها على "فيس بوك": "حكاية من نوع مختلف هنعرف تفاصيلها مع محمد شاهين في مسلسل لام شمسية في رمضان 2025".

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوى.

وتنافس أمينة خليل بمسلسل لام شمسة في رمضان 2025 بعد غيابها عن 2024، حيث سجلت غيابها للمرة الأولى منذ 13 سنة، وتحديداً منذ مشاركتها في "طرف ثالث" الذي تم عرضه عام 2012، وتحرص أمينة بالتواجد في موسم رمضان من كل عام سواء بالمشاركة في بطولة عمل درامي، أو تتصدر بطولة مسلسل، آخرها "الهرشة السابعة" الذي تم عرضه في 2023.