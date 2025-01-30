شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل بالحجاب فى بوستر من مسلسل لام شمسية فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة Watch it الرقمية بوستر مسلسل لام شمسية، بطولة النجمة أمينة خليل، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة في رمضان المقبل، حيث ظهرت أمينة خليل متردية الحجاب على البوستر، وكتبت المنصة على صفحتها على "فيس بوك": "لو جاهز تعرف تفاصيل الحكاية تابع النجمة أمينة خليل في مسلسل لام شمسية قريباً في رمضان".

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوى.

وتنافس أمينة خليل بمسلسل لام شمسة في رمضان 2025 بعد غيابها عن 2024، حيث سجلت غيابها للمرة الأولى منذ 13 سنة، وتحديداً منذ مشاركتها في "طرف ثالث" الذي تم عرضه عام 2012، وتحرص أمينة بالتواجد في موسم رمضان من كل عام سواء بالمشاركة في بطولة عمل درامي، أو تتصدر بطولة مسلسل، آخرها "الهرشة السابعة" الذي تم عرضه في 2023.